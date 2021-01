Ein Stück Normalität: Thomaner-Chor probt wieder

"Die positiven Erfahrungen über die Weihnachtstage haben uns den hohen Bedarf an einer Präsenz des Thomanerchors Leipzig in den sozialen Medien wie YouTube und Facebook aufgezeigt", erklärte der Geschäftsführende Leiter des Chors, Emanuel Scobel. In der Regel ist der Chor zweimal wöchentlich im Rahmen von Motetten in der Thomaskirche zu erleben. Hinzu kommen zahlreiche weitere Auftritte im In- und Ausland.