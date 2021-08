Thomas Böttcher braucht Ihre Altmark-Tipps

Auf seiner Jubiläumstour – immerhin ist es nun schon die zehnte Folge der Sendung "Böttcher schafft das" – wandert Thomas Böttcher weiter durch Sachsen-Anhalt. Sein Weg führt ihn von Süden nach Norden durch die Altmark. Von dort aus geht es dann an der Elbe entlang wieder zurück gen Süden. Und auch diesmal wird er wieder Orte besuchen, an denen sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Dabei erfüllt er nicht ganz so gewöhnliche Aufgaben, die ihm MDR-Zuschauer stellen: Soll er die Kirchenglocken in ihrem Dorf läuten, der Ehefrau die Haare frisieren oder bei der Ernte im Kleingartenverein helfen? Sie haben bestimmt gute Ideen und ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf ihre Zuschriften!