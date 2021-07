Thomas Böttcher wandert von Oberhof in den Südharz

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thomas Böttcher macht sich wieder zu Fuß auf den Weg. Start ist diesmal der Schneekopf bei Oberhof. Sein Ziel ist der Südharz. Dabei kreuzen Orte wie Gotha, Bad Langensalza, Sondershausen und Nordhausen seinen Weg.



Und auch für diese Wanderung haben ihm die Zuschauer herausfordernde Aufgaben gestellt, bei denen er schon mal sportlich aktiv sein muss. So absolviert er eine Runde Biathlon im Wintersportzentrum Oberhof. In der Nähe von Sondershausen muss Thomas Böttcher einem Schäfer bei der Schur helfen.



Auf seiner Wandertour durch Thüringen trifft er viele Menschen, die etwas zu erzählen haben. Beispielsweise in Gräfenroda, wo er mit der frischgebackenen Chefin der Gartenzwergmanufaktur ins Gespräch kommt. Tierisch wird es im Affenwald Straußberg, wo Thomas Böttcher die Bekanntschaft mit überaus geselligen Berberaffen und Lemuren macht - und das mitten in Thüringen.