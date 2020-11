Thomas Böttcher wandert durch Thüringen

Thomas Böttcher begibt sich bei seiner Wanderung auf Entdeckungstour durch Thüringen. Start ist Schloss Burgk oberhalb der Saalekaskaden, Ziel ist der Thüringer Wald. Dabei kreuzen Orte wie der Hohenwarte-Stausee, Saalfeld, Rudolstadt, Schwarzburg und Arnstadt seinen Weg. Und auch für diese Wanderung haben ihm Zuschauer herausfordernde Aufgaben gestellt, die er versucht zu erfüllen: So soll er in einer Fleischerei selbst Thüringer Bratwürste herstellen und diese anschließend verkaufen, soll einem Schornsteinfeger bei der Arbeit helfen und mit einem NVA-Schützenpanzer durch ein Übungsgelände fahren.

Doch nicht nur beim Erledigen der Zuschaueraufgaben braucht Thomas Böttcher Ausdauer und Geschick. Zum Beispiel wenn er versucht, sich in einer Zorb-Kugel auf dem Wasser zu bewegen oder wenn er sich bemüht, in der Saale die Fliegenfischerei zu erlernen. Kunsthandwerk erlebt er in Rudolstadt: In der ältesten Porzellanmanufaktur Thüringens versucht er sich im Porzellanmalen. Geschichtsträchtig wird es für ihn, als er die Mühlburg, die als älteste Burg Thüringens gilt, besucht.