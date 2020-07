Von Torgau nach Annaberg-Buchholz: Thomas Böttcher macht wieder Strecke

Thomas Böttchers 5. Wanderung führt ihn diesmal von Torgau nach Annaberg-Buchholz über Oschatz, Döbeln, Flöha und Wolkenstein. Auch auf dieser Strecke trifft er viele interessante Menschen, die ihm ihre ungewöhnlichen Lebensgeschichten erzählen. Dazu gehört ein LKW-Fahrer, der im heimischen Garten Kamele hält und das Reiten auf den Paarhufern als Attraktion anbietet. Schaurig-spannend wird es in Oschatz. Hier schaut sich Thomas Böttcher die historischen Kelleranlagen an, die Jahrhunderte lang als Gefängniszellen dienten. Muskelkraft muss er beim Kohleschippen beweisen, um die Schmalspurbahn "Wilder Robert" für die nächste Fahrt startklar zu machen. Sportliches Geschick und starke Nerven sind beim Gleitschirmfliegen in Ostrau gefragt. Außerdem trifft er auf eine Olympionikin, die in einem Wohnwagen lebt