Thüringer Badeseen haben hervorragende Wasser-Qualität

Ungetrübter Badespaß ist auch in Thüringen garantiert. Bildrechte: dpa

Gute Nachrichten für Badefreunde: Die Badegewässer in Thüringen haben fast ausnahmslos eine sehr gute Wasserqualität. Das ist das Ergebnis eines Berichts der Europäische Umweltagentur EEA. Bestnoten für die Wasserbedingungen bekamen demnach etwa der Nordstrand in Erfurt, der Schleichersee in Jena und das Naturbad Kaimberg bei Gera - und zahlreiche weitere Badegewässer in Thüringen. Das Wasser vom Strandbad Aga nördlich von Gera wurde als «gut» eingestuft. Der Stausee Kelbra hingegen, der an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und größtenteils in dem Bundesland liegt, hat laut EEA nur eine «ausreichende» Wasserqualität.