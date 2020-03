Thüringer Obstbauern setzen auf Wildbienen

Thüringer Obstbauern wollen verstärkt Wildbienen für die Bestäubung ihrer Kirschbäume nutzen. Davon versprechen sie sich nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch einen Beitrag zu mehr Biodiversität in Zeiten des Insektensterbens. Nach einem ersten Projekt im vergangenen Jahr soll nun drei Jahre lang gezielt erprobt werden, wie Wildbienen dauerhaft in Obstplantagen angesiedelt werden können und sich ihre Population vergrößern ließe. Dabei gehe es etwa um den Einsatz von Nisthilfen, eine Verbesserung des Nahrungsangebots für die Insekten sowie gezielte Bestäubungsversuche, sagte Projektleiterin Ann-Kathrin Pöpel-Eisenbrandt vom Landesverband Gartenbau Thüringen der Deutschen Presse-Agentur.

Die Experten setzen dabei auf die Mauerbiene, die mit Blick auf Bestäubung einige vorteilhafte Eigenschaften aufweist. "Sie sammeln den Pollen trocken am Bauch, der sich so leichter von Blüte zu Blüte überträgt", erläuterte Pöpel-Eisenbrandt. "Und sie hat einen kleineren Flugradius als die Honigbiene, sammelt also direkt vor ihrer Haustür und wechselt schneller von Blüte zu Blüte." Außerdem fliegen Mauerbienen ab etwa vier Grad Celsius zwischen den Blüten. Daher sind sie vor allem für Kirschplantagen interessant. Kirschbäume blühen im Frühjahr und sind oft kühleren Temperaturen während der Blüte ausgesetzt.