Thüringer Porzellan-Geschichte online erleben

Begehrtes Porzellan aus Kahla Bildrechte: dpa

So könnten sich Besucher etwa in den Museen in Eisfeld und Pößneck, in der Fabrik von Eschenbach Porzellan in Triptis sowie in den Porzellanwelten der Leuchtenburg oder in der Porzellangalerie der Heidecksburg per Maus durch die Räume bewegen. Beim Porzellanhersteller Wagner und Apel dürften die Besucher sogar den urigen alten Dachboden erkunden, wo unter Spinnenweben und Staubschichten vergangener Jahre längst vergessene, aussortierte Porzellane schlummerten, sagte Ilka Kurze vom Team der Leuchtenburg.