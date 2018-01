Wo sind die Glückshormone? Tipps gegen den Winterblues

Das neue Jahr ist noch jung - nur es fühlt sich gar nicht so an, oder? Wie ist es um Ihre Energie, den Elan, die Lust zum Aufstehen und aktiv sein bestellt? Den meisten Menschen fällt es im Winter schwer in die Puschen zu kommen. Reporterin Antje Uebel hat nachgefragt, woher dieser Winterblues kommt und wie man ihn am besten bekämpft.