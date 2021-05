Doku über Panikrocker Udo Lindenberg

Verborgene „Schätze“ des Künstlers aus den 1970er, 80er und 90er Jahren sind in der Doku zu sehen, wie z. B. ein panischer TV Auftritt in London, Udos geheime Aufzeichnungen von Marlene Dietrich, die bewegende Geschichte hinter dem goldenen Trabant des Rockstars und Udos einziger Spielfilm mit der Panikfamilie. In der Dokumentation wird Udo Lindenberg in seinem Archiv fündig und präsentiert selten oder nie gezeigte Film- und Fernsehauftritte und Musikvideos.