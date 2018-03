Zubereitung:

Gemüse putzen, zerkleinern und in Salzwasser bissfest garen. Auch die Nudeln bissfest garen.



Für den Eierstich: Eier mit Sahne verquirlen. Mit Slaz und Muskat würzen. In ausgebutterte Einweggläser mit Deckel geben und in heißem Wasserbad zum Stocken bringen, dann auskühlen lassen. Zum Schluß in Würfel schneiden.



Für die Leberklößchen: Leber durch den Fleischwolf drehen. Mit Ei, Muskat, Salz und Pfeffer und Semmelmehl vermengen. Eine Stunde kalt stellen. Anschließend Klößchen formen.



Die Rinderbrühe erhitzen, Leberklößchen zugeben, kurz aufkochen lassen. Dann bei geringer Hitze köcheln lassen, bis die Klöschen oben schwimmen. Restliche Zutaten (Gemüse, Nudeln, Eierstich) dazugeben. Abschmecken.



Mit kleingehackter Petersilie servieren.