Es ist die perfekte Gegend für Kletter-Fans: Ganze 239 Kletterziele hat das Gebiet an der tschechischen Grenze, so viele wie sonst kein anderes in der Sächsischen Schweiz. Wer in Rosenthal-Bielatal Station macht, kommt an einem Aufstieg nicht vorbei. Kletterausrüstung braucht es da nicht unbedingt, denn viele Wege führen auch über Stufen und Leitern.

Bildrechte: MDR/Jana Eschrich

Das Dorf Rosenthal-Bielatal lebt vom Tourismus. Andersen Teubert inzwischen auch, die Felsenwelt hat den Vogtländer nach Bielatal gebracht. Das alte Forsthaus hat er zu Ferienwohnungen umgebaut. Doch nicht nur Touristen sind bei ihm willkommen. Auch die Rosenthaler und Bielataler selbst nutzen das Forsthaus inzwischen für Veranstaltungen. Dass die Bielataler und Rosenthaler gute Gastgeber sind, zeigen sie seit 1992 auch in einem ganz besonderen Projekt. Da waren zum ersten Mal Kinder aus den von der Tschernobyl-Katastrophe betroffenen Gebieten in Rosenthal zur Erholung. Als sie wieder nach Hause fuhren, stand für den damaligen Pfarrer Günter Hartmann fest: dieses Projekt muss fortgesetzt werden. Nicht nur in den drei Wochen, in denen die Kinder da sind, tut jeder im Dorf, was er kann, um Günter Hartmann zu unterstützen. Am Wochenende werden einige sogar Gasteltern. Eine spannende Zeit voller Erlebnisse und Emotionen für die Kinder und die Gastfamilien.



Nachwuchssorgen gibt es in den beiden Dörfern nicht, viele Kinder engagieren sich in der Freiwilligen Jugendfeuerwehr, die jedes Jahr auch das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen mit absichert.