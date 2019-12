Weihnachten in Sankt Bernhard in Thüringen

Sankt Bernhard - das klingt nach Schweiz und Alpenpass. Aber unser Dorf liegt in Südthüringen und auf "nur" 500 Höhenmetern. Aber dafür windet es wie auf den großen Gipfeln. In den 1950er-Jahren wurden deshalb viele Windschutzstreifen rund ums Dorf angelegt. Sie halten die steife Brise ab und sorgen für schöne Landschaftsstrukturen und die Hecken haben noch einen Vorteil: sie leuchten blau, denn in diesem Jahr hängen sie voller Schlehen. Da gibt es natürlich im Ort Schlehenmarmelade und Likör im Überfluss.