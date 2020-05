Vereinsleben in Sargstedt trotz Corona

Sargstedt ist ein romantisches Dorf in Sachsen-Anhalt. In Sichtweite der Stadt Halberstadt ist die 640-Seelen-Gemeinde umgeben von den Bergen des Harzes. Fast immer ist der Brocken zu sehen. Und in den Huy, einen der größten Buchenwaldgebiete Mitteleuropas, sind es nur wenige Schritte. Die Gegend ist ein beliebtes Wanderziel.



In Corona-Zeiten hat sich auch das Dorfleben verändert. Die vielen Vereine, die das Dorfleben tragen, mussten lernen, mit den Einschränkungen umzugehen. Die Pferde vom Reiterhof müssen versorgt, die Taubenschläge gereinigt werden. Der Bauer muss auf's Feld. Die Damen der Frauensportgruppe walken zu zweit, der Vorsitzende vom Sportverein sitzt am Schreibtisch, weil er die für Juni geplante Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen verlegen muss.