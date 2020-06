Jetzt Familientickets für die Falknerei am Rennsteig gewinnen!

Die Falknerei am Rennsteig - spätestens seit der MDR-Reihe kennt sie auch über die Grenzen Thüringens hinweg jeder. Idyllisch gelegen im Thüringer Wald und mit viel Herzblut betrieben, hat sich der Familienbetrieb zu einem der wichtigsten Touristenorte in der Region entwickelt. Die spektakulären Flugshows ziehen viele Familien an, die ganz nebenbei viel Wissenswertes über die meist heimischen Greifvögel erfahren.