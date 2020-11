So langsam wird es Weihnachten in Mitteldeutschland

Die Dresdner Kruzianer werden schon vor Weihnachten beschenkt: Jeder der rund 120 Sänger erhält zwei neue maßgeschneiderte Anzüge. Die dunkelblauen festlichen Outfits würden erstmals in der Vesper am 28. November in der Dresdner Kreuzkirche getragen, teilte das Chormanagement am Donnerstag (5.11.) mit. Sie seien aus hochwertigem Wollstoff gefertigt. Die Stadt Dresden als Träger des Chores finanziert die Anschaffung mit 185.000 Euro. Die neuen Anzüge seien längst überfällig, hieß es. Die aktuell getragenen Zweiteiler stammen aus dem Jahr 2006. Sie seien inzwischen nicht nur altmodisch, sondern zeigten auch deutliche Gebrauchsspuren. Die Zweiteiler werden rund 100 Mal im Jahr bis zu vier Stunden getragen.

Auf dem Leipziger Marktplatz ist am Donnerstag der Weihnachtsbaum aufgestellt worden. 21 Meter hoch und 4 Tonnen schwer ist die Tanne, die laut Marktamt bis Anfang Januar als Symbol der Hoffnung" in der Innenstadt leuchten soll. Auch in Magdeburg wurde am Donnerstag die Weihnachtsfichte aus Langenweddingen angeliefert. Der Baum ist 20 Meter hoch und soll zur geplanten Weihnachtsmarkteröffnung am 19. November noch mit 4.000 LED Lampen geschmückt werden.