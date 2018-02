Bildrechte: Jochen Eißler

Nun kann es verschiedene Ursachen haben, wenn weniger Vögel gezählt werden, wie im vergangenen Jahr. Zum einen kommen in milden Wintern wie 2016 und 2017 weniger Vögel in die Gärten, weil sie in der Umgebung noch genügend Futter finden. Das Wetter beeinflusst zum Beispiel, wie viele Baumsamen es in den Wäldern gibt, sowohl in Deutschland als auch in den Herkunftsgebieten vieler Vögel in Nord- und Osteuropa. Zum anderen haben Populationen mit Krankheiten zu kämpfen, wie die Amsel, die in der Rangliste der am häufigsten beobachteten Wintervögel von Platz zwei auf Platz fünf abrutschte. Ein Grund ist das für diese Vögel tödliche Usutu-Virus, das in den Jahren 2016 und 2017 in Teilen Deutschlands unter den Amseln ausbrach. Daneben wird die Landwirtschaft als eine wahrscheinliche Ursache diskutiert.