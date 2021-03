Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz öffnen wieder

Wie viele andere touristische Ausflugsziele sind auch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen seit November 2020 geschlossen. Nun dürfen ab Samstag, 13. März 2021 endlich wieder Besucher in den Tropfsteinhöhlen begrüßt werden, informierten die Betriebsleiter am Mittwoch.

In enger Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Behörden ist es uns gelungen, ein neues Besucherkonzept zu entwickeln, das den aktuellen Anforderungen des Infektionsschutzes vollumfänglich gerecht wird.

Die Besuchszeiten beschränken sich vorerst auf samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr und mittwochs von 13 bis 17 Uhr. Um den Besucherzulauf optimal steuern zu können, sei die Besichtigung in Kleinstgruppen von max. 5 Personen (aus einem Hausstand) ausschließlich mit vorheriger Terminbuchung, zunächst nur per Online-Ticket, möglich.

Durch die individuell in Szene gesetzten Tropfsteinformationen, Ecken und Winkel der Höhle sei ein vollkommen neues Raumgefühl entstanden. Die Gäste die Höhle ohne Führung und können das Erlebnis in Ruhe auf sich wirken lassen. An markanten Stellen befinden sich Hinweistafeln mit Erläuterungen zu den Tropfsteingebilden und Eigenarten der Formationen.