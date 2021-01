Darum wohnen wir gerne in Wolfen-Nord

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich heiße Beatrix Kracht und betreibe mit meinem Mann ein kleines Eiskaffee mitten in Wolfen-Nord. Ich lebe in Wolfen-Nord seit 1985 und bin hergezogen, weil es für uns hier immer genügend Arbeit gab. An Wolfen-Nord mag ich, dass es zentral gelegen ist und mittlerweile so wundervoll grün. Und ich mag die Verbundenheit mit unseren Kunden seit mehr als 30 Jahren. Was mir gar nicht gefällt ist, dass mittlerweile alles abgerissen wurde und wir hoffen es wird auch wieder etwas dafür aufgebaut. Wolfen-Nord ist für mich ein Stückchen Heimat geworden. Für Wolfen-Nord wünsche ich mir, dass es noch ein Stückchen schöner und grüner wird, damit auch wieder mehr Menschen hier wohnen können.