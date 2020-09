Wolfgang Lippert: Leistungen der Ostdeutschen mehr würdigen

Lippert, einer der bekanntesten TV-Entertainer in der DDR und nach dem Mauerfall unter anderem Moderator der Sendungen "Der Große Preis"und "Wetten, dass..?", sagte mit Blick auf die Wiedervereinigung: "Wenn man bei dem Wortstamm bleibt, dass sich da welche vereinigen im besten Sinne des Wortes, dann ist es ja bei Liebenden so: Es ist schön, wenn sie vorher schmusen. Und wir haben an einigen Stellen vergessen, miteinander zu schmusen, weil es alles viel zu schnell ging."