Wolfgang Lippert wurde als Sohn eines Kapellmeisters 1952 in Ost-Berlin geboren. Er ließ sich allerdings zuerst als Automechaniker ausbilden. Mit 26 Jahren absolvierte er dann eine Klavier- und Gesangsausbildung an der Musikschule Friedrichshain in Ost-Berlin.

Mit "Erna" kommt der Erfolg

Plötzlich berühmt wurde Lippert 1982 mit dem DDR-Hit "Erna kommt". Es folgten Kinderlieder, Schlager wie "Tutti Paletti" sowie die erste eigene Sendung im DDR-Fernsehen. "Lippi" war im DDR-Fernsehen ein Star. Bis heute hat er viele Fans in Ostdeutschland.

Nach "Wetten, dass..?"-Höhepunkt folgt Pechsträhne

Kati Witt und Moderator Wolfgang Lippert am 23. Januar 1993 in der Spielshow "Wetten, dass...." Bildrechte: imago images/United Archives Vor 30 Jahren wurde Lippert Nachfolger von Thomas Gottschalk in der ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?". Es war der Höhepunkt seiner Karriere. Nach nur einem Jahr aber war 1993 wieder Schluss als Gottschalk von RTL zurückkehrte.



Danach setzte sich die Pechsträhne fort: Seine "Goldmillion"-Familienshow" etwa wurde 1995 eingestellt. In den 90er Jahren folgten private Tiefschläge: Der Entertainer fiel auf Betrüger herein und musste Privatinsolvenz anmelden. Auch der Kauf eines Berliner Kiez-Kinos brachte ihm kein Glück. Doch dann ging es wieder bergauf.

Zahlreiche Shows und eigene Musik - und kein Ende in Sicht

Bildrechte: MDR/Axel Berger Seit über 20 Jahren steht der passionierte Segler bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen auf der Bühne. Als Moderator gehört er zum Stammpersonal des MDR, etwa in seinen Sendungen "Ein Kessel Buntes Spezial" und "Damals war's".

Am 27. Februar startet im MDR ein neues Format mit Lippert:"Legenden Best Of". Sobald es möglich ist, will er zudem mit seinem "Wohnzimmer-Konzert" auf Tournee gehen. Und er freut sich darauf, Inka Bause auf ihrer "Lebenslieder"-Tour zu begleiten.