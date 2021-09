Wolfgang Stumph bekommt Goldene Henne für sein Lebenswerk

Ende der 1980er- Jahre wurde Wolfgang Stumph als naiver Sachse mit Einkaufsbeuteln in der Hand in der Unterhaltungssendung "Showkolade" zur Kultfigur "Stumpi". Und mit der Hauptrolle des Bitterfelder Deutschlehrers Struutz in der Kino-Komödie "Go Trabi go" gelang ihm Anfang der 90er der Durchbruch.