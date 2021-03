MDR dreht neuen "Wolfsland"-Krimi in Görlitz

Görlitz hat eine der am besten erhaltenen Altstädte Mitteleuropas, mit eindrucksvollen Kaufmannshäusern, hübschen Fassaden und alten Wehrtürmen. Görlitz hat das ältesten Renaissance-Bürgerhaus in Deutschland. Hier gibt es kaum moderne Gebäude und wenig (Leucht-)Reklame, Filmproduktionen entscheiden sich deshalb immer wieder für Görlitz als Drehort. Gerade Historienfilme sind hier leicht umzusetzen: In „Inglorios Basterds“ mit Brad Pitt ist der Görlitzer Untermarkt das Paris des 19. Jahrhunderts, im Kaufhaus Görlitz wurde Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“ gedreht und in „in 80 Tagen um die Welt“ hat Görlitz gleich für zwei Weltstädte hergehalten: Der Untermarkt war mal wieder Paris und die Landskron Braumanufaktur wurde der Hafen von New York.