Neuer "Wolfsland"-Krimi aus Görlitz am Donnerstag im ERSTEN

Die Nacht ist voller Alpträume, die Angst treibt sie durch die neblige Verrätergasse. Dann zieht Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) ihren Revolver. Der Schuss auf die schemenhafte Person lässt sie aus dem Schlaf aufschrecken, doch der Kommissarin bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Zu einem Mordfall werden sie und ihr Kollege "Butsch" (Götz Schubert) in die stillgelegte Hefefabrik in Görlitz gerufen. Dort liegt die junge Alexandra tot im Kessel. Am Tatort geraten die Eigenbrötler gleich aneinander. Statt in Teamarbeit gehen die Kommissare für sich auf Tätersuche.