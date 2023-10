Bildrechte: picture alliance/dpa/Henning Kaiser

Sängerin gewinnt mit Kollege Vincent Gross TV-Show Anna-Carina Woitschack verrät kaltblütige Lügen-Taktik

Hauptinhalt

26. Oktober 2023, 16:01 Uhr

Wer hätte das gedacht? Der Silberschatz der Fernseh-Show "Die Verräter" ging an die zwei Schlagerstars Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross. Für beide waren ihre Rollen eine große Herausforderung. Anna-Carina Woitschack hat jetzt in einem Bild-Interview die Taktik verraten, mit der sie die anderen so gekonnt an der Nase herumgeführt hat.