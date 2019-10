Der Terminkalender der Dorfrocker platzt zurzeit aus allen Nähten. Zwanzig Konzerte im Monat stellen die Dorfrocker in diesen Monaten auf die Beine. Wahnsinn!

Die drei Brüder bilden einfach die perfekte Partyband. Sie sind auf den verschiedensten Volksfesten zuhause und zwischendurch auch immer wieder als Stimmungsmacher in den Partygebieten von Mallorca unterwegs. Das war es aber noch längst nicht: Die Dorfrocker zieht es sogar noch weiter weg. Mitte Oktober geht es für Philipp, Tobias und Markus in die USA und nach Kanada - dort werden sie verschiedene Oktoberfeste zum Kochen bringen.



Bevor es allerdings über den großen Teich geht, sind die drei im MDR Fernsehen zu sehen. "MDR UM 4" sendet am Montag, den 07. Oktober, live aus dem Freilicht-Bauernmuseum im vogtländischen Landwüst. Dort werden die Dorfrocker für den perfekten Erntedankfest-Sound sorgen.