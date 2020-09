Was für ein Erfolg für Eloy de Jong. Gleich in der ersten Woche steigt seine Biografie "Egal was andere sagen" in die Top-Ten der berühmten SPIEGEL-Bestsellerliste ein. In der Kategorie Sachbuch landet das Buch auf Platz 10. Eloy de Jong feiert also nicht nur mit seiner Musik Erfolge, sondern nun auch als Schriftsteller.