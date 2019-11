Damit fallen einige Auftritte für sie aus. Besonders bitter: Auch den Auftritt am 8. November im Sonnenhof in Kleinaspach muss sie absagen. Und das obwohl sich Maite Kelly schon so sehr auf den Besuch bei ihrer Freundin Andrea Berg gefreut hat. Die wohnt nämlich in dem beschaulichen Ort in Baden-Württemberg.