Was für ein Geständnis! In einem Interview mit der Zeitung "taz" hat sich Roland Kaiser kritisch zu seinen Tanzkünsten geäußert. Er könne sich einfach nicht sehr gut bewegen, sagte der deutsche Schlager-Superstar, und belegte seine Aussage gleich mit einer Anekdote.

Damals war ich frisch im Beruf und dachte, bewegen ist wichtig, also mach doch mal so einen Jazzdancing-Kurs. Es hatte keinen Zweck, man bat mich, den Kurs zu verlassen. Ich hab dann mein Geld genommen und bin gegangen.

Wird trotz fehlender Tanzkünste auf jeder Bühne gefeiert: Roland Kaiser. Bildrechte: dpa

Man mag es kaum glauben, aber Roland Kaiser hält sich in Sachen Bewegung wirklich für völlig untalentiert. Dabei weiß er doch wie kein Zweiter, wie man ein großes Publikum zum Tanzen bewegt. So sorgt er bei der Kaisermania in Dresden jedes Jahr bei zehntausenden Zuschauern für Party-Stimmung.



Trotz fehlendem Tanz-Talent hat er kein Problem damit, auch zu seiner Schwäche zu stehen. Ganz im Gegenteil, wenn es ihn auf der Bühne packt, tanzt er trotzdem - egal wie es aussieht.