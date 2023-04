Semino Rossi und seine Frau Gabi. Bildrechte: IMAGO / Hartenfelser

Semino Rossi und seine Frau Gabi hatten sich 2020 nach 28 Jahren Ehe getrennt. Der Schlagersänger hatte damals in einem Zeitungs-Interview gesagt: "Wir haben das Gefühl, dass wir uns in diesem Lebensabschnitt, nachdem die beiden Töchter erwachsen sind und wir uns über unseren ersten Enkel Leonhard freuen, etwas Freiraum nehmen möchten." Semino zog aus dem gemeinsamen Haus aus und lebte in seinem Wohnmobil. 2022 teilte der Sänger mit, dass er und seine Frau Gabi wieder ein Paar seien. "Manchmal", so Semino in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, "muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann."