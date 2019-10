Nur wenige musikalische Ereignisse haben in den vergangenen Jahrzehnten für so viel Aufsehen gesorgt, wie die beiden Trennungen von Thomas Anders und Dieter Bohlen. Schon während sie in den 80er Jahren auf der Bühne wie das perfekte Duo wirkten, knallte es heftig hinter den Kulissen. 1987 dann die erste Trennung von Modern Talking – nach nur 3 Jahren ihres Bestehens.



Was folgte war eine mediale Schlammschlacht, ein Comback im Jahr 1998 und ein weiterer Streit, der zum endgültigen Aus der 2-Mann-Band im Jahr 2003 führte. Doch genau diese ständigen Reibereien und Auseinandersetzungen waren es, die auch zum Erfolg von Modern Talking beigetragen haben. Das verriet Thomas Anders nun im Podcast "Schlager oder Pflicht".