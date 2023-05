Die Bilanz ist ernüchternd: Seit der ersten Show im Jahr 1956 gewann Deutschland den Eurovision Song Contest erst zwei Mal. 2010 überzeugte Lena mit ihrem Song "Satellite" die Punktrichter und 28 Jahre zuvor gewann Nicole mit ihrem Hit "Ein bisschen Frieden" den ersten deutschen Titel beim ESC überhaupt. Bei der Ausgabe im aktuellen Jahr 2023 belegte der deutsche Teilnehmer, die Rockband "Lord of the Lost", zum wiederholten Mal den letzten Platz.

Wenn es nach ABBA-Star Björn Ulvaeus geht, sollten sich zukünftige deutsche Wettbewerber wieder an der Siegerin von 1982 orientieren: "Als 'Ein bisschen Frieden' gewonnen hat, das war ein Stück puren deutschen Schlagers – und das hat funktioniert", sagte der 78-Jährige im Podcast "Quality Time mit Riccardo & Anke", der von Anke Engelke und Riccardo Simonetti moderiert wird.

Vielleicht sollte Deutschland zu seinen Wurzeln zurück, statt zu versuchen, etwas nachzumachen, was irgendjemand anderes macht.

Der Schwede weiß, wovon er spricht. Nicht nur gewann er mit ABBA vor 49 Jahren den ESC, sein Heimatland Schweden holte sich in diesem Jahr bereits zum siebten Mal den Titel. Da die Show immer im Land des vorherigen Siegers stattfindet, macht der ESC 2024 also wieder in dem skandinavischen Land halt.