Mitglieder der ehemaligen Popgruppe ABBA bei der Premiere von "ABBA Voyage" am 26. Mai 2022 in London. Bildrechte: dpa

"ABBA Voyage" - die neue Show der schwedischen Kultband ABBA, hatte am 26. Mai in London Weltpremiere gefeiert. Dabei stehen die Bandmitglieder nicht selbst, sondern als animierte, virtuelle Figuren auf der Bühne. Ihr bis dahin letztes Konzert hatte die schwedische Band 1980 in Japan gegeben. Zwei Jahre später lösten sich ABBA auf. Für die Show wurde in East London eine eigene ABBA-Arena errichtet. Die Avatare erscheinen dabei dreidimensional auf der Bühne. Dabei wurden die Avatare so entwickelt, dass die Band auf der Bühne nun wieder so aussieht, wie etwa im Jahr 1979. "ABBA Voyage" soll mehrmals in der Woche für mehrere Jahre in London gezeigt werden.