14. Januar: Matthias Carras erliegt im Alter von 58 Jahren den Folgen einer Krebserkrankung

Bildrechte: imago/Horst Galuschka Matthias Carras veröffentlichte seine erste Single 1991. Sein Debütalbum "Bitte abschnallen" erschien im Jahr 2000. Von 2002 bis 2004 war Carras auch Fernsehmoderator für 9Live, später bei Super RTL tätig. 2015 beendete Matthias Carras seine Musikerkarriere aufgrund einer chronischen Depression. In seiner Heimatstadt Biedenkopf arbeitete er daraufhin einige Jahre als Friseur. Im April 2021 kündigte er sein Comeback an, 2022 erschien sein neuntes und letztes Album "Endlich Frei". Mitte Januar 2023 veröffentlichte seine Plattenfirma auf Instagram die Nachricht vom Tod des Sängers.

Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass unser Freund und Künstler Matthias Carras [...] im Beisein seiner Familie verstorben ist. Fiesta Records Instagram

16. Februar: Schlagerlegende Tony Marshall stirbt im Alter von 85 Jahren

Bildrechte: picture alliance/dpa | Uli Deck Zwei Wochen nach seinem 85. Geburtstag hat sich Schlagersänger Tony Marshall im Kreis seiner Familie von der Welt verabschiedet.

Tony Marshalls einzigartige Karriere dauerte über 60 Jahre. Der ausgebildete Opernsänger feierte 1971 mit dem Hit "Schöne Maid" seinen musikalischen Durchbruch. Zahllose Hits wie "Heute hau'n wir auf die Pauke", "Junge, die Welt ist schön", "Bora Bora" oder "Auf der Straße nach Süden" folgten. Tony Marshall veröffentlichte etwa 120 Singles, moderierte zahllose TV-Shows und verkaufte Millionen Tonträger.

15. Juli: DDR-Schlagersänger Michael Hansen stirbt nach wochenlanger Krankheit

Bildrechte: IMAGO / Gueffroy Dunkle Locken, auffällige Augenbrauen, umringt von drei Tänzerinnen: Michael Hansen und die Nancies feierten in den 70er Jahren in der DDR große Erfolge. Am 15. Juli 2023 starb der Sänger und Komponist im Alter von 82 Jahren. Wie die Ehefrau von Michael Hansen, Petra Kurucz-Schibilsky, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, war der Musiker im Frühjahr an Corona erkrankt und daraufhin mehrfach im Krankenhaus behandelt worden. Zuletzt, so Kurucz-Schibilsky, sei er in einer Reha-Klinik in Wandlitz gewesen.

13. September: Familie veröffentlicht Nachricht vom Tod Roger Whittakers

Auf der deutschen Facebook-Fanseite des britischen Schlagersängers Roger Whittaker informiert die Familie am 16. September die deutschen Fans über den Tod des Sängers.

Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unser geliebter Roger Whittaker am 13. September 2023 in Frieden in Anwesenheit seiner Familie von uns gegangen ist. Familie von Roger Whittaker Deutsche Facebook-Fanseite

Bildrechte: dpa Roger Whittaker war der Interpret unzähliger Evergreens, die noch heute auf vielen Familienfeiern oder in den Schlagerradios zu hören sind. "Albany", "Abschied ist ein scharfes Schwert" oder "Schön war die Zeit" sind einige seiner bekanntesten Songs.

Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Whittaker begann Anfang der 1960er Jahre eine Laufbahn als Musiker. Seinen Durchbruch feierte der studierte Meeresbiologe und Biochemiker 1969 mit der Ballade "Durham Town". Whittaker wurde in seiner Karriere mit mehr als 250 Silber-, Gold- und Platinschallplatten ausgezeichnet. Der Sänger mit der weichen Bariton-Stimme wurde 87 Jahre alt.

8. November: Heino informiert die Öffentlichkeit über den Tod seiner Ehefrau Hannelore