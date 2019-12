Der beliebte Schlgersänger Thomas Lück Bildrechte: dpa

Der große Sänger und Entertainer aus Dranske auf Rügen begann seine Karriere ganz bescheiden als Hintergrundsänger beim Manfred-Lindenberg-Sextett. Mit Anfang 20 startete Thomas Lück dann auch solo durch. Bekannt wurde er mit humorvollen Schlagern wie etwa „Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her“ oder auch „Lass doch bloß den Schlankheitstee“. Nicht nur die Musik hatte es Lück angetan: Neben dem Gesang war er in den späten 60er und frühen 70er Jahren immer öfter auch als Schauspieler in DEFA-Filmen und sogar –Musicals zu sehen und zu hören.

Mit seinem Kollegen Andreas Holm begeisterte Lück später seine Fans unter dem Namen Holm & Lück als Gesangs-Duo. Im Frühjahr dieses Jahres kam dann die Schocknachricht: Thomas Lück musste seinen Abschied von der Bühne bekanntgeben. Seit mehreren Jahren bereits litt er an einer schweren Form von Hautkrebs. Am 10. Oktober verstarb Thomas Lück in Leegebruch in der Oberhavel im Alter von 76 Jahren.