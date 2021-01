Die Schlagersängerinnen und -Sänger gehören zweifelsfrei zu denjenigen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. Alle Konzerte und Tourneen fallen aus, mussten verschoben bzw. per Internet veranstaltet werden. Jetzt, ein dreiviertel Jahr nach Ausbruch der Pandemie, ist noch immer kein Ende in Sicht. Achim Petry, der Sohn von Wolfgang Petry, hat sich nun dazu entschlossen, seine musikalische Karriere vorerst aufzugeben und wieder einem regulären Job nachzugehen. Der 46-Jährige teilte das in seinen sozialen Medien seinen Fans jetzt mit.