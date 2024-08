Bildrechte: imago/Robert Michael

Achim Petrys Söhne Giorgio und Giuliano sind 18 und 16 Jahre alt. Das musikalische Talent von Großvater Wolfgang und Vater Achim, so der 50-Jährige, hätten die beiden in die Wiege gelegt bekommen. Genutzt hätten sie es allerdings bisher nicht so richtig. Er habe sie auch nie genötigt, so wie es sein Vater auch nie getan habe. Der habe ihm eine Gitarre geschenkt und gesagt:" Wenn du willst, üb, wenn nicht, lass." Doch nun bahne sich etwas Neues an.