Der Weg zum Erfolg nimmt manchmal sehr verschlungene Wege. Doch diese Erfolgsgeschichte ist besonders kurios: 30 Jahre nach Veröffentlichung wird der Song "Aloha Heja He" von Schlagersänger Achim Reichel in China zum Hit. In den Charts der Musik-Erkennungs-App "Shazam" liegt der Song sogar auf Platz 1. Doch was ist der Grund für Reichels späten Erfolg im Fernen Osten?

Reichel bei einem Auftritt 1990. Bildrechte: imago/BRIGANI-ART

Im Song "Aloha Heja He", der 1990 in Deutschland auf Platz 5 der deutschen Single-Charts landete, geht es um die Reise eines Seefahrers. Als sein schönstes Ziel nennt er dort die Insel Sansibar. Von China ist jedoch nicht die Rede und doch wird der Song dort nun zum Hit. Das liegt an der chinesischen Video-Plattform "TikTok", die mittlerweile auf der ganzen Welt von Millionen Menschen genutzt wird und mit der man kurze Videos hochladen und mit Musik unterlegen kann. Das passiert nun wohl sehr häufig mit Achim Reichels Song, denn der eignet sich durch seinen sehr eingängigen Refrain sehr gut für "TikTok"-Videos.



Weil man in China mit dem deutschen Text von "Aloha Heja He" aber nicht viel anfangen kann, nutzen viele Chinesen die Musik-Erkennungs-App "Shazam", um herauszufinden, was das für ein Song ist. Die App erkennt nach nur wenigen Takten den Song und zeigt dem Nutzer Songtitel und Interpret an. Nach Achim Reichels "Aloha Heja He" wird in China zur Zeit also am häufigsten gesucht. Doch was sagt der 77-jährige Musiker selbst zu seinem späten Ruhm im Reich der Mitte?