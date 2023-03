Mit 13 die erste Single auf dem Markt: Adriano Kaya Sunel hat seine Sänger-Karriere bereits vor zwei Jahren in der Show "The Voice Kids" gestartet. Als Coach entschied sich Adriano damals für Stefanie Kloß, Sängerin der Band "Silbermond". Aus dem Disney-Film "König der Löwen" sang er den Song "Probier's mal mit Gemütlichkeit", bei den "Battles" zum Halbfinale war dann der Weg für Adriano in der Show zumindest beendet.

Duett mit Giovanni Zarrella

Wenige Wochen später kam die nächste Gelegenheit für Adriano, sein Gesangstalent zu präsentieren. In der ersten Ausgabe der Giovanni Zarrella Show sang er gemeinsam mit Giovanni das Duett "Millionen Träume" aus dem Film "The greatest Showman" auf Deutsch - live und vor einem Millionenpublikum. Und weil's so schön war, stand Adriano in der dritten Ausgabe der Show wieder gemeinsam mit Giovanni Zarrella auf der großen TV-Bühne. Diesmal mit der Schlager-Ballade "Die Liebe siegt".

Auf der TV-Bühne, v.l.n.r.: Giovanni Zarrella, Adriano, Linda Teodosiu und Peter Maffay. Bildrechte: IMAGO/HOFER

Debüt-Album "Wie im Film" erscheint am 31. März