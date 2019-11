Ross Antony eröffnet das "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Am 30. November, pünktlich am Vorabend des ersten Advents, präsentiert Florian Silbereisen live die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte: DAS ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER!

Als die Gästeliste für das Adventsfest veröffentlicht wurde sind vielen Fans direkt zwei Namen ins Auge gesprungen. Meite Kelly und Roland Kaiser - Da war doch was?! Schon bei den Schlagerchampions und dem Schlagerbooom haben die beiden mit "Warum hast du nicht nein gesagt?" großartige Duett-Auftritt hingelegt. Seit kurzem gibt es mit "Klinget hell ihr Glocken" außerdem ein Weihnachtslied von den beiden. Alles spricht also für einen gemeinsamen Auftritt. Maite Kelly hat das auf ihrer Facebook-Seite sogar schon bestätigt.

Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Gemeinsam mit den Stars der Show gibt Florian Silbereisen das Friedenslicht weiter bis, so der Showmaster, "mindestens 100.000 Lichter brennen". In vielen Ländern ist das Friedenslicht aus Betlehem zum Symbol des Weihnachtsfriedens geworden, das die Menschen über Kontinente, Landes-, Kultur- und Religionsgrenzen hinweg miteinander verbindet.