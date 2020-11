Eurovision-Show Adventsfest der 100.000 Lichter: Diese Schlagerstars sind bei Florian Silbereisen zu Gast

Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen die große Show zum Start in die Weihnachtszeit: "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"! Der Showmaster zündet gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein.