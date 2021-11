Adventsfest der 100.000 Lichter So emotional war der Auftritt von Sophia Cordalis

Das Adventsfest der 100.000 Lichter war erst wenige Minuten alt, da gab es schon eine große Premiere: Sophia Cordalis, die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis hatte ihren ersten Bühnenauftritt. Ihre Eltern sangen den Weihnachtsklassiker "Jingle Bells" . Sophia fuhr mit den beiden auf einer Weihnachtskutsche ins Studio - und das im zuckersüßen Engels-Outfit. Die 6-Jährige war zwar ganz aufgeregt, wie sie Florian Silbereisen im Anschluss verriet, sie absolvierte ihre große Show-Premiere aber wie ein Profi. Kein Wunder, sie will schließlich auch mal Sängerin werden, wie Papa Lucas im Vorfeld der Show der BILD-Zeitung verriet.

Sie weiß schon jetzt, dass sie Sängerin werden will. Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt. Sophia hat einfach Musik im Blut.

Mit ihrem Berufwunsch würde die kleine Sophia in die Fußstapfen von Papa Lucas (54) und Opa Costa Cordalis treten. Der 2019 verstorbene Costa war mit Songs wie "Anita", "Der Wein von Samos" und "Carolina, komm" eine absolute Schlagerlegende. Auch Lucas Cordalis sang als kleiner Junge zusammen mit seinem Vater. Die musikalische Familiengeschichte könnte also in dritter Generation weitergehen.