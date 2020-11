Nach dem gemeinsamen Auftritt verriet Olaf der Flipper noch ein paar Details über das gemeinsame Weihnachtsfest. Es gibt nämlich eine Besonderheit in der Familie: Der kleine Yuma ist ein Christkind, er hat am 24. Dezember Geburstag. Im Hause Malolepski wird deshalb doppelt gefeiert: "Mittags feiern wir Geburtstag und am Abend dann Weihnachten. Das ist immer ein tolles Familienfest", verrät der Musiker nach dem gemeinsamen Auftritt.