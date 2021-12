Florian Silbereisen machte schon beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" am Vorabend des 1. Advents auf eine ganz besondere Show aufmerksam. Der Showmaster kündigte "Das große Adventsfest-Singen" am 10. Dezember um 20:15 Uhr im MDR an. "Ich werde auf jeden Fall Mitsingen und wir hoffen Sie zuhause singen auch mit", sagte er voller Vorfreude und machte damit direkt klar, worum es gehen wird - um das gemeinsame Singen der schönsten Weihnachtslieder. Stargast beim "Adventsfest-Singen" ist Howard Carpendale mit seinen aktuellen Lieblingsweihnachtsliedern.