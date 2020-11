Die 76-jährige Münchnerin hat in ihrer Karriere schon viele Rollen eingenommen. In den 60er und 70er Jahren wurde sie an der Seite von Schauspielern wie Hansi Kraus oder Roy Black zum Superstar. Von da an war sie in unzähligen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen. In den vergangenen Jahren feierte sie im Kino als Lehrerin in der "Fack ju Göthe"-Reihe einen großen Erfolg.



Trotz aller Erfolge und Auszeichnungen wird das Vorlesen der Adventsgeschichte sicher ein emotionaler Höhepunkt ihrer Karriere sein. Mit ihrer Schauspielkunst wird Uschi Glas diese Aufgabe sicherlich in ganz besonders berührender Art erfüllen.