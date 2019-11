Zubereitung: Zunächst den Puderzucker und die Butter mit den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. Nach und nach Ei, Vanillezucker und Salz hinzugeben und alles miteinander verrühren. Mehl und Mandeln unter den Teig heben. Dann den Teig in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und in Vierecken, Kringeln, Streifen oder in S-Form auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche spritzen. Das Spritzgebäck im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) für ca. 10-12 Minuten backen.

Spitzbuben Bildrechte: MDR/ Anne Mrosko

Zutaten für ca. 30 Stück:



125 g kalte Butter

200 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln

Salz

125 g Puderzucker

1 Ei (Größe M)

250 g Himbeerkonfitüre

Puderzucker zum Bestäuben

Mehl für die Arbeitsfläche

Frischhaltefolie

Backpapier

Ausstecher - die müssen ineinander passen, wegen des Lochs



Zubereitung:

Schritt 1: Butter in Stückchen schneiden. Mehl, Mandeln, Salz und Puderzucker in eine Schüssel geben. Butter und Ei zugeben und zuerst mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Folie wickeln und ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Teig vor dem Ausstechen dünn ausrollen



Schritt 2: Die Himbeer-Konfitüre für die Füllung in einem kleinen Topf aufkochen, dann abkühlen lassen. Den gekühlten Plätzchenteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 mm dick ausrollen. Kreise ausstechen. Plätzchenteig für die Spitzbuben kreisförmig ausstechen.



Schritt 3: Mit Hilfe eines Ausstechers kleine Kreise (ca. 6 cm Ø) ausstechen. Von der Hälfte der Kreise in der Mitte einen kleinen Kreis (ca. 3 cm) ausstechen. Reste verkneten und ebenso verarbeiten.



Schritt 4: Kreise und Ringe auf 2-3 mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen und nacheinander im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 °C/ Umluft: 150 °C/ Gas: s. Hersteller) 8-10 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.



Schritt 5: Die Kreise mit Konfitüre bestreichen, dabei 2-3 mm Rand frei lassen. Die Ringe mit Puderzucker bestäuben und vorsichtig auf die mit Konfitüre bestrichenen Kreise setzen. In Keksdosen verpackt halten sich die Spitzbuben 2-3 Wochen.