Der 76-jährige Schlagersänger Al Bano war im März in der Ukraine auf die Schwarze Liste gesetzt worden. Das bedeutet, dass er in dem Land nicht mehr auftreten durfte. Das Kultusministerium in Kiew hatte den Sänger als Gefahr für die nationale Sicherheit bezeichnet. Hintergrund dafür waren Interviews, in denen Al Bano die russische Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim begrüßt haben soll.