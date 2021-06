Jede Woche stellt Andreas Kallwitz in der MDR SCHLAGERWELT ab sofort ein aktuelles Album oder auch einen Album-Klassiker vor. Täglich von Montag bis Freitag läuft 6:45 Uhr, 8:40 Uhr und 14:45 Uhr ein Titel daraus, dazu gibt es Informationen über die Geschichte des Liedes und seinen Inhalt oder einfach eine Antwort auf die Frage, was sich die Künstlerin oder der Künstler dabei gedacht haben. Am Ende der Woche können Hörerinnen und Hörer eines der Alben gewinnen.