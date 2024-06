Bildrechte: TELAMO

Handsigniert: Vinyl & CD von Marianne Rosenbergs "Bunter Planet" zu gewinnen

Hauptinhalt

12. Juni 2024, 13:28 Uhr

Am 7. Juni erschien das langersehnte neue Album von Marianne Rosenberg. Wir haben den Schlagerstar getroffen und können ein Schallplatte inklusive einer CD von "Bunter Planet" an euch verschenken. Tragt euch dazu einfach in das Gewinnspielformular ein. Einsendeschluss ist der 19. Juni 2024 um 12:00 Uhr! Wie immer gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, außerdem besteht pro Haushalt nur EINE Gewinnmöglichkeit. Wir wünschen euch viel Glück!