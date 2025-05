Wie der gebürtige Münsterländer über Instagram bekannt gab, hat er nun einen absoluten Pflichttermin aus beruflichen Gründen verpasst: Den 40. Geburtstag seiner Frau Nadja, mit der er seit 2019 verheiratet ist:

Mein besonderer Mensch hatte vor zwei Tagen auch noch ihren 40. Geburtstag. Während ich in Wien auf der Bühne stand hat mir zwar sehr mein Herz geblutet, diesen Tag mit Nadja und der Familie nicht miterleben zu können […] Alexander Klaws instagram.com/alexanderklawsofficial

Zwar konnte er sich sicher sein, dass seine Frau an ihrem Ehrentag gebührend gefeiert und verwöhnt wurde, so Klaws, doch wolle er den Geburtstag zusammen mit Nadja nachfeiern. Ihm sei sehr bewusst, dass er seinen Beruf nur ausüben kann, weil ihm seine Frau privat den Rücken freihält und sich zu Hause um alles kümmert: "Diese Powerfrauen verleihen uns Männern Flügel, um in dem was wir machen noch besser bzw. besonderer sein zu können", schreibt Klaws zu dem geposteten Bild, das ihn gemeinsam mit Nadja zeigt.

Danke, dass es dich gibt! […] Liebe geht raus an alle Powerfrauen da draußen, besonders aber an Dich! Alexander Klaws instagram.com/alexanderklawsofficial

Für die emotionalen Worte bekommt Alexander Klaws viel Zuspruch in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag. So meint ein weiblicher Fan: "So süß geschrieben. Ihr seid eine tolle Familie" und eine andere Instagram-Nutzerin schreibt: "Was für eine schöne Liebeserklärung an deine Frau. Ihr seid ein tolles Team, wie ihr das alles meistert."

Von "DSDS" auf die Musicalbühne

Alexander Klaws gewann 2003 die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", seine Debütsingle "Take me tonight" schaffte es auf den ersten Platz der deutschen Charts. Von 2005 bis 2006 absolvierte Klaws dann eine Musicalausbildung und spielte seitdem in diversen Musicals mit darunter auch im Disney-Musical Tarzan, Der Schuh des Manitu und Saturday Night Fever. Sein letztes Studioalbum stammt aus dem Jahr 2015 und trägt den Namen "Auf die Bühne, fertig, los!" Außerdem wirkte Klaws in zahlreichen TV-Produktionen als Schauspieler mit und ist des Weiteren noch als Moderator aktiv.